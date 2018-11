Será conhecido no próximo sábado, dia primeiro, o primeiro campeão de 2018 do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. Barra do Tigre e Terra Vermelha fazem o segundo e decisivo duelo da final da competição em Barra do Tigre, a partir das 17h.



Por ter vencido no jogo de ida por 2 a 0, o Barra do Tigre pode perder até por um gol de diferença, que mesmo assim levanta o troféu. O Terra Vermelha terá que vencer por dois gols de diferença para forçar os pênaltis ou três ou mais para reverter a vantagem com a bola rolando.



Este será o único jogo do Interiorano no próximo fim de semana.