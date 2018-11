O centro de Ipumirim está mais claro desde as últimas semanas. A iluminação mais intensa é resultado da substituição de 189 lâmpadas por Led. Nos postes, as hastes também foram substituídas oferecendo amplitude na área iluminada.

O valor do investimento é recurso do BADESC, montante financiado pela prefeitura de Ipuimirim juntamente com os recursos para recapeamento de diversas ruas. O trabalho de troca da iluminação já foi concluído e o valore investido foi de R$165 mil.

Asfalto:

Ainda, com recursos do BADESC, uma obra de recapeamento está sendo feita na área central do município. O valor é de R$ 765 mil e a empresa vencedora desta licitação iniciou os trabalhos e já concluiu a primeira parte da substituição da base em todas as ruas. Nas próximas semanas deve iniciar o recapeamento que vai abranger as Ruas Dom Pedro II. Parte da Avenida Assis Brasil e Parte da Rua João Pedro Haas.

Fonte: Juliane Rell / Ascom Prefeitura de Ipumirim