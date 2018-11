A União Europeia lançou comunicado levantando dúvidas sobre a qualidade de manejo e controle sanitário das carnes no Brasil. Esse panorama levou o país e associações de empresas frigoríficas a entrarem na justiça europeia para tentar reverter essa decisão. Para Pedro Parente, presidente da BRF, além de aguardar uma decisão judicial, as empresas brasileiras tem que fazer a sua parte para elevar seus padrões de controle e qualidade.

“Temos que fazer o nosso papel que é não dar qualquer margem para reclamações de qualidade da nossa produção. Temos que fazer isso independentemente de ser uma demanda europeia, russa ou chinesa. As empresas tem que fazer isso e não cabe desvio ou tolerância com coisas que tem que ser compromisso absoluto, e qualidade é um compromisso absoluto para nós. Os países europeus não fazem negociações bilaterais diretamente com empresas, então estamos atuando junto com o governo e as associações das empresas na justiça europeia para reverter a medida adotada que se baseia em uma decisão técnica que não se confirma nos dados”.

Para o executivo brasileiro, é preciso que tanto as empresas quanto o governo atuem de maneira mais enérgica na conquista de novos mercados internacionais para a produção do país. “Precisamos fazer mais e atuar muito fortemente com uma representação comercial muito mais efetiva por parte das autoridades brasileiras e das associações das empresas para aumentar a participação da produção local em nosso portfólio. Começamos a fazer isso na Turquia e, estrategicamente, já vimos que é importante fazer isso nos países árabes como a Arábia Saudita, mas nossa atuação ainda é tímida se compararmos com os americanos por exemplo”, analisa Parente.

(Fonte: Notícias Agrícolas)