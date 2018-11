A colisão lateral entre um veículo Fiat Uno placas de Vargem Bonita e um caminhão com placas de Videira ocorreu por volta das 19h45 desta terça-feira (27), na BR-282, próximo a entrada do Sítio do Breda em Catanduvas.





O veículo Fiat Uno estava sendo conduzido por Darlei Alves da Silva de 19 anos, com ele estavam mais 02 jovens, eles seguiam para uma partida de futebol próximo ao local do acidente. No caminhão estava apenas o motorista Antonio. Os ocupantes de ambos os veículos saíram ilesos e os danos foram apenas materiais.





A Polícia Militar esteve no local orientando o trânsito até a chegada da Policia Rodoviária Federal que deve apurar as causas do acidente.





(Fonte: Catanduvas Online)