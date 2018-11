Nesta semana mais dinheiro está circulando no mercado. Isso porque desde a última segunda-feira, o INSS está fazendo o pagamento da segunda parcela do 13ª salário dos aposentando e as empresas têm até o dia 30 de novembro para pagar a 1ª parcela do décimo dos trabalhadores.

O pagamento do 13º salário não agrada apenas quem recebe, mas é bastante cobiçado pelos lojistas que não economizam em ofertas para atrair os consumidores. O economista José Alberto Olmi diz que a maioria das pessoas já está pensando nas compras de Natal, mas a principal dica é usar esse dinheiro para pagar as contas antigas. “Quem possui dívidas vencidas deve dar prioridade ao pagamento dessas contas. Pode ser que o Natal seja mais apertado, mas será que não vale a pena para iniciar 2019 com mais tranquilidade?”, pontua o economista.

O consumidor deve ficar atento aos pagamentos em longo prazo e fazer contas para evitar o endividamento. “Mesmo que as parcelas sejam pequenas, estão embutidos juros altos. Ao longo do tempo as dívidas podem até triplicar. O brasileiro passa muito tempo trabalhando para pagar juros e isso não é bom”, afirma Olmi. Ele também destaca que é preciso lembrar que no início do ano sempre aumentam as despesas com escola, IPTU e outros impostos e o dinheiro extra do 13º salário pode ajudar com essas contas.

A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Os aposentados já estão recebendo a segunda parcela nesta semana.