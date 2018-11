Após a campanha americana Black Friday que movimentou o comércio de Concórdia na última sexta-feira, dia 23, a CDL Concórdia lança nesta semana à campanha de Natal 2018: prepare-se para escolher os melhores presentes. A campanha que está sendo disponibilizada sem custos para os associados através do site da entidade também tem como objetivo incentivar a última etapa do Show de Prêmios do Comércio R$150 MIL em vale-compras.

De acordo com o presidente, Heldemar Maciel, a ideia é fortalecer o resultado das vendas em dezembro, o período mais promissor e aguardado pelo varejo brasileiro. “Felizmente é uma ocasião que movimenta todos os setores. Diante disso, entramos com tudo na campanha exclusiva, pois, nosso grande objetivo a partir de agora como entidade é ajudar efetivamente os estabelecimentos a venderem. Ao lado do Dia das Mães o Natal é sim a mola propulsora que estimula o varejo”.

Para facilitar o trabalho de divulgação das empresas associadas à entidade disponibiliza diferentes peças como: modelo de cartazes, adesivos, anúncios, posts de redes sociais, assim como imagens em alta qualidade para a criação de novos materiais de acordo com as necessidades de cada estabelecimento. “Criamos dois formatos de materiais um voltado para a campanha dos R$150 MIL e outro para os demais atendendo a todos. A ideia de disponibilizarmos uma campanha assim é engajarmos centenas de empresas e assim fomentarmos mais as vendas no período. Iremos investir em rádio e demais veículos de comunicação divulgando as datas e horários especiais de atendimento, além de apostarmos em um cronograma de ações com a presença do Papai Noel em dias estratégicos inclusive chegando aos bairros”, explica Maciel.

O envolvimento das empresas associadas trabalhando uma única campanha de Natal também reforça a união da classe em busca de objetivos em comum. “A CDL Concórdia encabeça todos os anos promoções que geram resultados efetivos aos lojistas e no Natal essa energia é redobrada. Unindo esforços esperamos fazer uma belíssima campanha de vendas e assim continuarmos defendendo a economia local”, avalia o diretor de campanha de vendas, Marcos Menegat.

Com a proposta de atrair os consumidores para o centro da cidade, a entidade também aposta em mais uma edição do Natal Encantado CDL, que será no dia 22 de dezembro (sábado), às 20h30min, na Rua Coberta. No palco um Show Infantil com o espetáculo: Turma do Mickey de Natal com a presença da Minnie, Pateta, Donald, princesas e príncipes, Bela e a Fera, além dos duendes de Natal, bailarinas e o soldadinho de chumbo. A Elsa e o Olaf da Frozen e a Masha e o Urso da mesma forma são personagens confirmados da noite.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia)