Evento foi realizado no fim de semana. Foram três medalhas de ouro e três de prata.

Taekwondo de Concórdia conquista cinco medalhas no PR

O taekwondo concordiense obteve três medalhas de ouro e duas de prata no Primeiro Oen, Cidaes Gêmeas, de Taekwondo, que foi disputado no fim de semana na cidade de União da Vitória, no Paraná.



As principais colocações foram: Samuel da Silva Battiston - 1° Lugar (Categoria Mirim)Alex Henrique Simon Roegelin - 2° Lugar (Categoria Cadete)Kauã Vieira da Silva Ramos - 1° Lugar (Categoria Cadete)Ruam Cleber Frigo - 1° Lugar (Categoria Juvenil) Chayane de Sá Farias - 2° Lugar (Adulto).