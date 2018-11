Além de Fabiano Vivan, Caroline Ebertz também subiu no lugar mais alto do pódio.

Concordiense conquista o primeiro lugar no Catarinense de Ciclismo

O ciclismo de Concórdia ocupou os dois mais altos lugares do pódio na última etapa do Campeonato Catarinense de Ciclismo. A 13ª etapa da competição, realizada pela Federação Catarinense de Ciclismo, foi o Marathon Morro dos Conventos na manhã do domingo, dia 25, na cidade de Araranguá. Fabiano Vivan obteve o título de campeão catarinense na categoria Master A2. Nas 13 etapas realizadas, ele conseguiu subir ao pódio em nove delas.



Na categoria Master A, Caroline Ebertz ficou com o vice-campeonato. Ela não competiu em três etapas. A prova final foi disputada em duas voltas em um circuito com 35,1 quilômetros fazendo um total de 70,2 quilômetros de prova.

(Fonte: FMEC)