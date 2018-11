Uma mulher foi atropelada na tarde desta terça-feira, dia 27, na Rua Júlio Moritz, no Bairro Imperial em Concórdia. Ela estava na calçada, quando foi atingida por um Celta, placas de Xaxim. A pedestre sofreu escoriações e apresentava suspeita de fraturas nas pernas.

O acidente aconteceu por volta de 18:15h. Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento e conduziram a mulher ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

De acordo com as informações apuradas no local, a condutora do Celta perdeu o controle do carro, subiu na calçada, atropelou a mulher e bateu em um muro. A motorista ficou bastante nervosa, mas não precisou ser conduzida ao Pronto-Socorro.

A Polícia Militar também foi acionada e fez o levantamento de informações sobre o acidente.