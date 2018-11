A CBTM realizará na próxima sexta-feira (30), às 14h30, no Centro de Eventos de Concórdia (Rua Victor Sopelsa - Parque de Exposição, Concórdia – SC), uma ação envolvendo o atleta Hugo Calderano (nono colocado no ranking mundial de tênis de mesa) e demais atletas da Seleção por ocasião do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que acontece na cidade, entre terça e domingo.

Na ação especial, Calderano e os demais atletas participarão de brincadeiras com as crianças presentes ao evento e atenderão aos jornalistas. A ação será realizada na área de aquecimento do ginásio, imediatamente após o fim da solenidade de abertura, com a presença das autoridades locais e da CBTM, que está marcada para 14h.

(Fonte: Por: Assessoria de Comunicação – CBTM)