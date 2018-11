A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, recebeu o repasse de R$ 40 mil, do Fundo Especial da Infância e Adolescência – FIA, o ato aconteceu nesta terça-feira, 27 de novembro na sala de reuniões do Centro Administrativo. Os recursos do FIA são gerenciados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação.



O dinheiro será destinado ao projeto “A importância da literatura infanto juvenil e do brincar na educação das crianças e adolescentes como sujeito social” para aquisição de livros, brinquedos e jogos educativos e na compra de uma Mesa Interativa Digital, que contemplará 40 crianças, de zero a cinco anos de idade, e outras 20, com faixa etária entre seis e 17 anos.



Participaram da assinatura do repasse, o prefeito, Rogério Pacheco, a secretária de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes, diretora do CMDCA, Josiane Wierzynski, e os representantes da APAE, presidente Mauro Krohn, diretora Viviane Brandão Frigo e Graciele Camillo Sutil, coordenadora pedagógica e autora do projeto contemplado com o recurso.

FIA



O Fundo Especial da Infância e Adolescência – FIA, capta recursos de pessoas físicas e jurídicas e destina para área da infância e adolescência, tendo a finalidade específica de financiar programas, projetos e ações voltados para a promoção e a defesa dos direitos da criança e do adolescente e suas respectivas famílias. As doações podem ser feitas também durante a declaração do imposto de renda, com cálculo sob imposto de renda devido.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)