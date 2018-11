A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, irá investir nas redes de transmissão em Santa Catarina. Os investimentos bilionários, conforme informado pelo Folhasete no final de Seara acontecerão na região Norte, Oeste e Vale do Itajaí.

Objetivo é melhorar o sistema em pontos vulneráveis identificados por estudo feito pela agência no Estado.

A execução será de empresa privada.

A concessão por 30 anos será dada via leilão, cuja etapa virtual já está disponível a partir da publicação de edital no início do mês. O encerramento será no dia 20 de dezembro. A empresa vencedora terá que elaborar projetos e entregar para a operação comercial da Celesc em até cinco anos. Para promover agilidade no processo, a Aneel propiciará às empresas incentivos, estimando o início das obras em Itá no segundo semestre de 2020.

Quem explica, é o superintendente de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição da Aneel, Ivo Sechi Nazareno.

(Fonte: Folhasete)