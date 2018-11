Canarinho na semifinal do Campeonato Regional de Base

O Esporte Clube Canarinho está na semifinal do Campeonato Regional de Base, categoria sub-13. O time concordiense venceu o Arabutã, fora de casa, pelas quartas de finais, por 1 a 0, na tarde desta segunda-feira, dia 26. No primeiro jogo, o time ganhou por 3 a 0, em casa.



A partir de agora, o Canarinho vai enfrentar o ACB Pato Branco, equipe mantida pelo jogador Alexandre Pato. O primeiro jogo vai ser no sábado, dia primeiro, no sudoeste do Paraná.

(Com informações do repórter André Krüger).