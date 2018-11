Até o próximo fim de semana, a cidade de Concórdia será a Capital Nacional do Tênis de Mesa. Iniciou na manhã desta terça-feira, dia 27, o Campeonato Brasileiro da modalidade, que reúne os melhores atletas do país. Até às 21h, em todos os dias, os estarão sendo disputados no Centro de Eventos e no Ginásio Tancredão. É uma boa oportunidade para o público que adora esportes ou que procura um programa diferente para as horas de folga.



O evento, por ser de nível nacional, ajuda a evidenciar o nome do município de Concórdia. Afinal de contas, além da representação de 21 estados, os melhores atletas do país e do mundo vão estar por aqui, abrilhantando o evento. Um deles é Hugo Calderano, nono colocado no ranking mundial, que certamente vai trazer as atenções da mídia dos grandes centros. Ele é só um dos grandes nomes da modalidade a estar na Capital do Trabalho.



Além de colocar a cidade na mídia, mostrando que, apesar de estar no interior, Concórdia tem estrutura para sediar um evento desse porte, a região também ganha e ganha muito com a realização do campeonato na maior cidade da Amauc. Todos os leitos de hotéis de Concórdia e de municípios vizinhos estão ocupados durante esta semana. Além da hospedagem tem a alimentação, tem o supermercado, o posto de combustíveis, até mesmo o comércio de uma forma geral pode tirar proveito disso. Afinal de contas são aproximadamente mil pessoas de outras cidades ou estados que estão por aqui e vão deixar divisas - dinheiro de fora - na economia local. É um fator que não aparece aos olhos, mas que gera um benefício enorme no bolso.



Com a realização do Campeonato Brasileiro em pleno andamento, é impossível não remeter a um comentário já feito sobre o potencial de Concórdia em receber grandes eventos. É um potencial que ainda não é devidamente explorado. A cidade tem infraestrutura para várias situações, tem rede hoteleira e restaurantes para atender essa demanda. Falta um "plus" para colocar a cidade nessa rota de turismo de eventos. Muita coisa acontece por aqui anualmente. Porém, penso que com um pouco de incentivo, de planejamento, a cidade teria condições de abrir as portas para grandes eventos, acontecimentos maiores voltados para as áreas de negócios, esporte e lazer.



Temos tudo para crescer ainda mais nesse campo, basta criarmos ou buscarmos condições a mais para isso.

O tênis de mesa é uma modalidade esportiva. Até o fim de semana, vamos conhecer quem serão os vencedores em cada modalidade da disputa. Porém, antes da primeira raquetada, a cidade de Concórdia já saiu vencedora ao aceitar o desafio de sediar o evento.