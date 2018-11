Ferramentas estavam no interior de carro, que estava estacionado em via pública no bairro dos Estados.

Furto de ferramentas provoca prejuízo que pode chegar a R$ 3 mil em Concórdia. O fato foi registrado na Central de Polícia Civil de Concórdia nas últimas horas.



Conforme a proprietária do veículo Fiat/Fiorino, o veículo estava estacionado em frente a residência na rua Paraná, no bairro dos Estados, na noite da sexta-feira, dia 23. Na manhã do sábado, dia 24, ela não encontrou o veículo onde havia deixado estacionado, porém a poucos metros do local e com a porta aberta, possivelmente arrombada.



Do interior, foram furtadas diversas ferramentas, não especificadas, que juntas podem somar um prejuízo de R$ 3 mil. Não há informações de suspeitos.

(Com informações do repórter André Krüger)