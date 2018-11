A Noite das Lanternas de Ipira marcou a abertura da programação de Natal do município. O evento, realizado no sábado, dia 24, reuniu um público de aproximadamente cinco mil pessoas segundo a comissão organizadora. Essa foi a 25a edição.

A Noite das Lanternas é uma promoção da Administração através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio. Neste ano ela iniciou com o café "Sabores de Ipira" servido pela Casa Colonial. O tradicional desfile contou com grupos de danças e folclóricas, escolas municipais, alunos do Cras, autoridades e a comunidade em geral que percorreram a Rua 15 de Agosto.

Uma das grandes atrações da noite foi a apresentação da Banda Marcial Escocesa de Erechim/RS, com acompanhamento da Banda Municipal de Ipira. Os grupos de danças de Ipira também fizeram parte do desfile. O trenó com o Papai Noel encantou as crianças. A queima de fogos também chamou a atenção do público. A festa teve sequência na Praça Geraldo Clemente Dieckmann com o show da Banda Os Atuais.

Para o secretário de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio, Oladimir Odi Rese, o evento superou todas as expectativas. "A participação desse público imenso demonstra que a Noite das Lanternas já é um evento consagrado em nosso Município. Mantemos a tradição há 25 anos, mas com inovações a cada edição para que a programação agrade todos os públicos. Além disso, o tempo também colaborou e tudo saiu dentro do planejado. Só temos a agradecer a todos que nos auxiliaram para que tudo saísse dentro do esperado e a todos que mais uma vez acreditaram em nós, prestigiando nosso evento", declarou

O prefeito Emerson Reichert também comemorou o resultado. "Um evento de grande sucesso, que comprova o potencial de Ipira. Programamos tudo com muito carinho para agradar nossos munícipes e também os visitantes, que costumam passar o período festivo com as famílias, pois é dever da Administração Municipal incentivar a cultura no município, valorizando atrações locais e regionais. A chegada do fim do ano é um momento mágico, que nos faz refletir sobre o que passamos e o que queremos para o ano que se inicia", destacou.

A Noite das Lanternas faz parte do Caminho Estrelado do Integrar, que são parceiros os Municípios de Alto Bela Vista, Ipira, Peritiba e Piratuba. Ainda, no dia 02 de dezembro, também fazendo parte das programações Natalinas do Município de Ipira, acontece a partir das 19h, o "Natal em Filadélfia", com a Feira do Artesanato e Gastronomia e apresentações culturais, em frente à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. No dia 16 de Dezembro, às 21h na Praça Geraldo Clemente Dieckmann, encenação do teatro "Caminho Estrelado" e logo após fazendo a festa com a criançada, a chegada do Papai Noel.

Fonte: Jornal Comunidade