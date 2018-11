A equipe de handebol feminino da AAU – UnC Concórdia decide nesta sexta (30) e no sábado (01), no ginásio da Universidade do Contestado, seu destino dentro da maior competição nacional, contra a equipe do Sport/Recife (PE).

As partidas válidas pelas quartas de final da competição prometem ser acirradas, e a equipe pernambucana chega em terras concordienses inspiradas nas conterrâneas do Português/AESO, que no último fim de semana, fora de casa, desbancaram uma das grandes favoritas, o Blumenau/FURB.

Para isso, o técnico Alexandre Schneider diz que a palavra de ordem no momento é: Foco!

“É uma semana onde o foco tem que ser bastante grande, voltado a nossa participação nestes jogos das quartas de final. As equipes de Pernambuco têm um trabalho qualificado e a prova disso foi o resultado conquistado pela Português/AESO, tirar Blumenau da fase final. Então temos que estar muito focados e determinados a conquistar essa vaga para as finais”.

O técnico lembra que neste momento a participação do torcedor da AAU é fundamental.

“Já na fase classificatória, principalmente contra as duas equipes de São Paulo, a torcida foi fundamental. E a gente tinha plena convicção de que se a fase final fosse em Concórdia, com certeza teríamos até um pouco de favoritismo em função do nosso torcedor. Mas infelizmente não conseguimos antecipar as datas para utilizar o Centro de Eventos e, a emissora que fará a transmissão dos jogos finais acabou não aprovando nosso ginásio para transmissão. Por isso precisamos muito do nosso torcedor na sexta e no sábado, principalmente porque, independente do jogo de sexta, é no sábado que teremos realmente a definição da classificação.”

Questionado sobre se a equipe da AAU estava pronta para esta reta final da Liga, Schneider foi enfático:

“Nunca vão ouvir de mim que a equipe está pronta. Estamos sempre tentando aperfeiçoar mais as ações do grupo. Mas estamos no caminho. Fizemos uma boa competição de Liga Nacional, o JUBs nos serviu para aprimorar algumas coisas e sabemos que podemos melhorar em algumas outras situações. Lesões não temos nenhuma, e isso é importante. E esperamos continuar assim, caso a gente passe para a fase final da Liga”.

Os jogos contra a equipe do Sport/Recife serão realizados às 19h30 de sexta, e às 16h no sábado, e contarão com transmissão via página do Facebook da Universidade do Contestado, no seguinte endereço – facebook.com/universidadedocontestado

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU).