Dados do Serviço de Proteção ao Crédito SPC/SERASA da CDL Concórdia revelam que o número de informações repassadas na última sexta-feira, dia 23 de novembro, data marcada pela Black Friday Concórdia 2018 incentivada pela entidade, foi 55% maior do que a campanha do ano anterior.

Em 2017 na sexta-feira, dia 24, foram 1.639 consultas agora 2.546, 907 à mais. Para a entidade a ampliação nas consultas é reflexo do excelente movimento nos estabelecimentos na campanha importada dos americanos e que acontece sempre no fim de novembro. “Os números apontam para incremento nas vendas a prazo o que é um ótimo sinal para o varejo. Os consumidores estão mais confiantes e propensos as compras”, avalia o diretor de SPC/SERASA, Avelino Rodem.

O percentual de consultas na Black reforça as avaliações dos lojistas de ótimas vendas. “O resultado dessa ampliação das informações repassadas também pontua a importância da análise de crédito que por consequência gera bons negócios. 55% é um número expressivo e confirma a campanha de fim de novembro no calendário das datas mais expressivas das empresas não apenas no comércio eletrônico como na loja física”, enfatiza ainda Rodem.

Com relação as perspectivas para o Natal, o presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel, acredita no aquecimento da atividade economia. “O comércio concordiense está unido e preparado para dezembro. Após dois anos de uma das mais profundas crises na economia esperamos virar o ano com excelentes números nas vendas e assim iniciarmos 2019 com boas expectativas. O mercado de trabalho começou a girar mais vagas em especial no Oeste o que comprova estímulo na demanda de consumo. A disposição dos consumidores vem reagindo e sim esperamos movimentar positivamente o varejo concordiense nas próximas semanas, e para comprar bem os clientes podem continuar apostando no crediário, assim como nas demais formas de pagamento”.

(Fonte: Jornalista Responsável: Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia)