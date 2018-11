Um dos Campeonatos Brasileiros de mais alto nível de todos os tempos. Essa é a promessa para a 52ª edição do torneio, que começa nesta terça-feira (27), em Concórdia, no Oeste Catarinense. Quase todos os atletas das Seleções Brasileira estarão presentes (exceção apenas dos que vão participar do Mundial Juvenil), inclusive craques como Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi, para citar somente os dois mais famosos.



O Campeonato Brasileiro jamais teve tantos atletas em momento tão especial como agora. Calderano é o atual número 9 do mundo e está entre os indicados que brigam pelo prêmio de melhor mesa-tenista da temporada 2018. Tsuboi figurou durante todo o ano entre os 50 melhores do ranking mundial. Eric Jouti, Thiago Monteiro, Lin Gui e Caroline Kumahara também estiveram entre os cem melhores olímpicos em pelo menos um mês neste ano.



“Uma das melhores recordações que tenho do Brasileiro foi na minha última participação, em 2015, na Bahia. Lembro que gostei muito de jogar lá. Ganhei a categoria absoluto e fiquei em segundo na Copa Latina, que também aconteceu naquela semana”, lembra Eric Jouti, que conquistou ouro por equipes e prata em duplas masculinas no Pan-Americano, que terminou neste domingo, no Chile.



Entre os paralímpicos, alguns dos melhores atletas do mundo estão confirmados. Começando por Cátia Oliveira, medalha de prata no Mundial da Eslovênia, no último mês de outubro. Estarão presentes também os medalhistas paralímpicos Bruna Alexandre, Israel Stroh, Iranildo Espíndola, Guilherme Costa, Aloísio Lima, Danielle Rauen, Jennyfer Parinos e Welder Knaf, além de outros atletas da Seleção.



A cidade de Concórdia se preparou intensamente para receber o torneio. O ginásio, que já recebeu uma edição da Copa Brasil Sul-Sudeste neste ano, terá 25 áreas de competições e dez de aquecimento. Quase 70 profissionais estiveram envolvidos na montagem de toda a estrutura.



A competição contará com representantes de 84 clubes masculinos e 49 paralímpicos, com disputas de todas categorias olímpicas (do pré-mirim ao veterano 70) e paralímpicas (classes 1 a 11), por ranking e clubes. O Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper (SP) é a agremiação com maior número de inscritos: 28. Treze estados também participam do torneio de seleções estaduais, que abre o Brasileiro.



A grande expectativa é para a disputa do Absoluto, que terá as principais estrelas do país, no sábado e no domingo. Seja quem for o campeão, no masculino ou no feminino, ele ficará longe dos recordistas em conquistas. Hugo Hoyama é o maior vencedor entre os homens, com sete títulos. No feminino, uma atleta reina absoluta na História: Lígia Silva, com 11 conquistas.

