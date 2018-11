Desde o fim de semana, delegações de mesa-tenistas vindas de 21 Estados brasileiros, estão chegando em Concórdia. O objetivo é a participação no 52º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que ocorre no Centro de Eventos, de 27 de novembro a 2 de dezembro. A competição nacional vai reunir alguns dos melhores atletas brasileiros da modalidade. A conquista da sede deste importante campeonato veio da junção de esforços do Clube Concordiense de Tênis de Mesa e Prefeitura de Concórdia, por meio da Fundação Municipal de Esportes. Muitas entidades e empresas da iniciativa privada também confirmaram parceria para que o evento fosse confirmado aqui no Oeste de Santa Catarina.



O campeonato teve pouco mais de 800 inscrições. Isso significa que aproximadamente 700 atletas estarão competindo, já que alguns se inscrevem para mais de uma categoria. Segundo o organizador da competição e presidente do Clube Concordiense de Tênis de Mesa, Ademir Monteiro, a cidade será o centro das atenções da modalidade no Brasil. “Alguns atletas brasileiros, que estão competindo no exterior, também confirmaram presença”, comenta Ademir, se referindo a Hugo Calderano, entre outros. A competição envolverá atletas Olímpicos e Paraolímpicos.



Mesmo iniciando as competições já nesta terça-feira, 27 de novembro, a abertura oficial do evento ficou agendado para a sexta-feira, 30 de novembro, às 14h, no Centro de Eventos. O objetivo é juntar o maior número possível de competidores (que vão chegando aos poucos, conforme programação das disputas), bem como representantes da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que é a realizadora do campeonato. Estima-se que mais de mil pessoas de fora estejam circulando por Concórdia, durante a competição, que vai até domingo, 2.

Confira programação das disputas



27/11 (Terça-feira) – Das 8h às 21h

• Equipes de Seleções Estaduais – Olímpico e Paralímpico.

• Equipes de Clubes – Olímpico e Paralímpico.

• Premiação após a última rodada do evento, das as Categorias que terminaram no dia.



28/11 (Quarta-feira) – Das 8h às 21h

• Equipes de Clubes – Olímpico e Paralímpico (Continuação, caso seja necessário).

• Duplas Masculinas, Duplas Femininas, Duplas Mistas – Olímpicas e Paralímpicas.

• Premiação após a última rodada do evento, das as Categorias que terminaram no dia.



29/11 (Quinta-feira) – Das 8h às 21h

• Duplas Masculinas, Duplas Femininas, Duplas Mistas – Olímpicas e Paralímpicas (Continuação, caso seja necessário).

• INDIVIDUAL – Classes Paralímpicas.

• INDIVIDUAL – Ranking Olímpico: SUPER PRÉ-MIRIM, INFANTIL e JUVENTUDE.

• Premiação após a última rodada do evento, das as Categorias que terminaram no dia.



30/11 (Sexta-feira) – Das 8h às 21h

Abertura Oficial – 14h

• INDIVIDUAL – Ranking Olímpico: SUPER PRÉ-MIRIM, INFANTIL e JUVENTUDE (Continuação, caso seja necessário).

• INDIVIDUAL – Ranking Olímpico: PRÉ-MIRIM, MIRIM e JUVENIL.

• Premiação após a última rodada do evento, das as Categorias que terminaram no dia.



01/12 (Sábado) – Das 8h às 21h

• INDIVIDUAL – Ranking Olímpico: SÊNIOR/LADY, VETERANOS e ABSOLUTO (Do A ao E)

• Premiação após a última rodada do evento, das as Categorias que terminaram no dia.



02/12 (Domingo) – Das 8h às 14h

• INDIVIDUAL – Ranking Olímpico: SÊNIOR/LADY e ABSOLUTO (Do A ao E) – (Continuação)

• Premiação após a última rodada do evento, das as Categorias que terminaram no dia.

(Fonte: Edila Gracieli Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)