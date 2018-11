O curso aconteceu no pátio da escola GEM Nova Brasília, na tarde do último sábado, 24 de novembro.

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, por meio do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social lançou o programa Minha Família, Meu Lar. O primeiro bairro contemplado foi o Nova Brasília, que já teve o primeiro encontro, que ocorreu no último sábado, 24 de novembro, na escola GEM Nova Brasília. Ao todo, serão quatro reuniões, aos sábados, até dia 15 de dezembro.



Esteve presente a secretária da pasta, Denise Justi Lopes, que agradeceu a participação de todos e valorizou a intenção da campanha, frisando o privilégio do bairro, em ser o primeiro contemplado com essa nova ação. Muitos moradores, entre mulheres, idosos e crianças, participaram do curso, interagindo e contribuindo com as discussões. Ao final, foi servido um lanche aos participantes.



O objetivo do programa é o desenvolvimento de itinerário formativo para o público vulnerável dos bairros da periferia do município, já que pessoas em situação de vulnerabilidade tem mais dificuldades de reverter o contexto social e econômico em que se encontram e de buscar caminhos para autonomia financeira, psíquica e social.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)