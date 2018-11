Morre vítima de acidente de trabalho no interior de Concórdia

Faleceu no começo da noite desta segunda-feira, dia 26, o homem que foi vítima de acidente de trabalho durante corte de árvore em Concórdia. A vítima, estava internada em estado grave, no Hospital São Francisco. Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, a vítima tem iniciais Lairton Edson Horspt, de 43 anos, que é natural de Arabutã.



O acidente aconteceu por volta das 16h em uma área de reflorestamento em Fragosos. Conforme informações, uma árvore caiu sobre a vítima, que ficou gravemente ferida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o trabalhador ainda com vida, fazendo a condução do mesmo ao Hospital São Francisco. Porém, o homem de 43 anos estava com hemorragia interna e sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.