Dez policiais civis da região de abrangência da Delegacia Regional de Polícia Civil de Concórdia se inscreveram para trabalhar na Operação Veraneio 2018/2019. Esse contingente estará atuando em municípios que possuem forte movimentação de turistas durante o período mais quente do ano, como cidades do litoral ou que tenham balneários.



Conforme informações apuradas pelo departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, dos 10 policiais inscritos, quatro se inscreveram para trabalhar em Itá. Outros seis serão deslocados para outras cidades, possivelmente do litoral. A convocação desses policiais deve sair em dezembro.



Pela Polícia Militar, ainda não há uma informação de quantos policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia poderão ser transferidos durante a vigência da Operação Veraneio para outros municípios. Ainda não há uma manifestação oficial do comando da Polícia Militar. Porém, informações de bastidores apontam que existe a possibilidade de que até 100 agentes da região do Comando Regional da PM, com sede em Chapecó, mas que abrange também a região de Concórdia, poderiam ser chamados.



A Operação Veraneio será dividida em duas etapas. O primeiro período, de 21 de dezembro a 18 de janeiro e de 18 de janeiro a 12 de fevereiro.