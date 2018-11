Em plena tarde de sexta-feira, a Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) recebeu a visita do prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco, do secretário desenvolvimento econômico, Wagner Simioni, do diretor-presidente da Bokitu's, Leonir Pinheiro e do gerente da Bokitu's Filipe Fontana. O assunto em pauta foi a necessidade de uma nova área industrial para Concórdia.

Na abertura do encontro, o presidente da ACIC, Marcio Zanatta, explanou sobre a necessidade de que Concórdia ofereça melhores condições para o setor industrial, uma vez que alguns empreendimentos estão deixando de investir em Concórdia e se transferindo para outras cidades. Zanatta destacou a importância do setor industrial para o desenvolvimento econômico do município e ponderou que é preciso que esses empreendimentos sejam valorizados pelos resultados que geram.

O empresário Leonir Pinheiro, da Bokitus, falou sobre o crescimento da empresa, que atualmente está localizada na região central da cidade. Pinheiro externou a necessidade de buscar uma área maior num futuro próximo para atender a crescente demanda do mercado. A Bokitus oferece aos seus clientes uma diversidade de produtos dos mais variados gostos e conceitos para agradar todos os paladares. O raio de atuação concentra-se nos três estados do Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, atendendo clientes de pequeno, médio e grande porte.

O prefeito Rogério Pacheco pontuou que a Administração Municipal está preocupada em atender às necessidades da indústria local. Ele explicou que o Poder Público tem trabalhado fortemente para implantar a nova área industrial, abrindo a possibilidade de novos espaços para que os empresários locais expandam seus negócios e para atrair investidores de outras regiões.

O secretário de desenvolvimento econômico, Wagner Simioni, apresentou ao presidente da ACIC, diretores e demais convidados um projeto para a criação de uma área industrial às margens da BR-153 (proximidades do KM 100). A ideia é disponibilizar terrenos maiores, que contemplem as demandas de grandes indústrias. A Administração Municipal está tomando as devidas providências para que essa área seja viabilizada.

A Prefeitura também está atenta aos espaços que ainda estão disponíveis no Distrito Industrial, localizado nas proximidades do trevo principal de acesso a Concórdia. Há empresas interessadas em alguns terrenos que atualmente não estão sendo utilizados. O Poder Público está avaliando os aspectos legais para dar sequências às tratativas.

Participaram da reunião com o prefeito e o secretário de desenvolvimento econômico: o presidente da ACIC, Marcio Zatta, o vice-presidente, Sergio Redin, o diretor para assuntos especiais e de infraestrutura, Nadir Mattiello, o diretor para assuntos de pequena e microempresa, Volnei Magedans e a gestora executiva da ACIC, Maria de Lourdes Dal Piaz.

A Associação Empresarial de Concórdia manterá a mobilização para que a nova área industrial seja viabilizada. A entidade, através do presidente, Marcio Zanatta, destaca o papel preponderante da industria na geração de empregos e no movimento econômico do município.

(Fonte: Ascom/Acic)