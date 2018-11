A Polícia Militar Ambiental de Concórdia prendeu duas pessoas por porte ilegal de arma de fogo no fim de semana, dentro da Operação PM Quatro Mil. As armas também foram apreendidas. As ações ocorreram durante trabalhos de fiscalização nos municípios de Ponte Serrada e Alto Bela Vista.



Conforme a PM Ambiental, na ocasião, foram feitas várias abordagens a veículos e pessoas. Em uma delas, houve esse flagrante de porte ilegal de arma de fogo em Ponte Serrada.



Os dois homens foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos.



A Operação PM Quatro Mil foi desencadeada simultâneamente em várias cidades de Santa Catarina entre a sexta-feira e o sábado, dias 23 e 24.