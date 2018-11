A Justiça converteu de flagrante para preventiva a prisão de pai e filho, suspeitos por tráfico de drogas. Eles foram presos no sábad, dia 24, com 470 gramas de cocaína, em Concórdia. A Audiência de Custódia, que deliberou pela manutenção da detenção de P.V.M., 43 anos e E.M.M., de 24 anos, ocorreu no domingo, dia 25, no Fórum da Comarca. Com isso, eles permanecem no Presídio Regional de Concórdia à disposição da Justiça.

Os dois foram presos no início da manhã do sábado, dia 17, em Linha dos Coqueiros, na região da BR 153, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal. Os dois estavam em um veículo Corsa, placas de Peritiba, onde a droga foi encontrada debaixo do banco do carona.

O motorista chegou a apresentar uma CNH de outra pessoa, mas acabou sendo identificado e descobriu que ele possuia mandado de prisão, expedido pela Justiça do Rio Grande do Sul, pelo crime de tortura. Além do tráfico de drogas, ele deve responder por falsidade ideológica.

(Com informações do repórter André Krüger)