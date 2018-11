As duas partidas acontecem na tarde do sábado, dia primeiro de dezembro.

Dois jogos no próximo fim de semana pelo Interiorano de Futebol Sete

Duas partidas no próximo fim de semana pelo Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete. Os jogos acontecem no sábado, dia primeiro.



Linha Sertão: Sertão x Céu Azul (17h)

Linha Canhada Funda: Canhada Funda A x Lageado dos Pintos (16h)