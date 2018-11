Proposta de Gonçalves e Zagonel é que se coloquem placas visíveis com as informações

Os vereadores Edno Gonçalves (PDT) e Closmar Zagonel (MDB) voltaram a falar de um assunto recorrente em Concórdia, que é o pagamento de aluguéis. Eles apresentaram um projeto que obriga a Prefeitura de Concórdia colocar placas visíveis com informações sobre o valor aluguel, número do contrato, prazo de início e fim da locação e nome do proprietário do imóvel.

Closmar Zagonel diz que há tempos cobra uma reforma da antiga sede do Senai para economizar dinheiro com o pagamento de aluguéis. “Infelizmente isso não sai do papel. Esse projeto vem de encontro com os interesses da população e com o papel do vereador que é fiscalizar os gastos públicos”, afirma.

Edno Gonçalves ressalta que as despesas com locação de imóveis pela Prefeitura de Concórdia são de aproximadamente R$ 1,2 milhão por ano. “Queremos que a população saiba para onde vai o dinheiro gasto com aluguéis. Além disso, com o dinheiro economizado com aluguel o Município poderá construir uma sede centralizada para abrigar todas as secretarias”, destaca. O projeto irá tramitar nas comissões e deverá ser encaminhado para discussão e votação dos vereadores apenas no início do ano legislativo de 2019.