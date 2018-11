Homem de 47 anos com suspeita de fratura após queda de moto

Um homem de 47 anos ficou ferido e com suspeita de fratura na perna esquerda após queda de motocicleta, em Concórdia. O fato aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira, dia 26, na Tancredo de Almeida Neves, na localidade conhecida como "curva do Morés".



A vítima estava sozinha na motocicleta quando, por alguma razão, perdeu o controle e caiu sobre a pista.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para a ocorrência e conduziu a vítima com escoriações e uma suspeita de fratura na perna esquerda para o Hospital São Francisco.