Carros e equipamentos considerados bens inservíveis, serão leiloados pela Prefeitura de Alto Bela Vista. O edital foi publicado na última semana e o leilão será realizado no dia 11 de dezembro, a partir das 09h no Centro de Cultura. Os interessados podem fazer a avaliação dos itens na Garagem da Prefeitura, que fica na Rua do Comércio.

Poderão participar pessoas físicas ou jurídicas presencialmente ou online, através do site www.leiloador.com.br, desde que estejam com suas habilitações aprovadas até dois dias antes da data do leilão.

Os lotes serão arrematados pelo maior lance oferecido, igual ou acima da avaliação. Os bens serão entregues somente após o pagamento integral do valor do lance, seja em espécie ou em caso de cheque, após compensação bancária. De acordo com a avaliação dos itens e valores mínimos de lance, o objetivo é arrecadar aproximadamente R$ 140 mil. Segundo informações da Prefeitura, o valor será investido em novos veículos e equipamentos.

CONFIRA AQUI O EDITAL: CLIQUE:

Confira os itens:

Renault Master ano 2008

Renalt Symbol 2010

Fiat Linea HLX 2009

VW Gol Plus 1.0 2011

VW Gol 1.0 2011

VW Gol 1.0 2005

VW Fusca 1600 ano 1994

Pá Carregadeira Michigan 75 HD III ano 1985

Distribuidor de adubo orgânico líquido INCOMAGRI de 3000 litros

Distribuidor de adubo sólido BALOTIN de 3000 litros

Aparelho de solda super Bantam ESAB

Máquina de café

Sucata de informática

Distribuidor de adubo orgânico líquido 3000 litros