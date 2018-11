As vendas no comércio eletrônico para a Black Friday 2018 do Brasil atingiram mais de R$2,5 bilhões segundo levantamento da empresa de análise de dados Ebit/Nielsen. O resultado também foi positivo nas lojas físicas que entraram no clima da campanha americana para melhorar os números dos negócios antes da melhor data para o varejo o Natal.

Em Concórdia, no Oeste catarinense a ideia vem sendo incentiva pela CDL Concórdia desde 2014. Todos os anos a entidade prepara uma campanha exclusiva e investe em divulgação para a data que neste ano foi realizada na última sexta-feira, dia 23.

As grandes redes sempre despontam pelas amplas ofertas oferecidas, ênfase para os eletrodomésticos, eletrônicos e móveis. De acordo com o gerente da Schumann, Jovani Antônio Salvi, as vendas foram fantásticas em todos os departamentos. “Tivemos grande fluxo de pessoas durante o dia todo. Destaque para a procura pelos ar-condicionado modelo split que foram todos vendidos ainda no início da tarde”.

Nos supermercados centenas de pessoas fizeram filas para aproveitar as primeiras horas da Black Friday. Antes mesmo, do início da promoção já era possível ver uma grande quantidade de pessoas aguardando pela abertura dos estabelecimentos como foi o caso do Zat Supermercados e Caitá Supermercados. A movimentação foi considerada tranquila até o término da noite, mas sempre de muita demanda. “É uma data já consolidada como uma das melhores para vendas no ano, e mais a nossa em exclusivo é focada na sexta-feira. Tivemos incremento de 10% em relação à 2017. As vendas foram excelentes em todos os produtos da promoção, cerca de 50 itens na Black com redução de até 60%”, avalia o gerente comercial do Caitá, Valdecir Golfe.

Na lista dos itens mais desejados evidência para os de beleza e moda. “As vendas foram boas, apostamos em produtos com descontos de até 60% o que chamou a atenção de muitos consumidores que aproveitaram para garantir inclusive alguns presentes de Natal”, comenta a multiplicadora da empresa O Boticário, Solange Tacca.

A gerente da loja de acessórios Morana, Luciana Padilha, igualmente avalia bem a Black Friday deste ano. “Vendemos muito não apenas os produtos com descontos assim como os demais, superamos a meta e agora aguardamos com felicidade o Natal. O momento é de otimismo e preparação do varejo e a campanha serviu de estímulo para o fim de ano que esperamos ser de excelentes vendas”.

Na loja Alana a gerente, Jaqueline dos Santos, diz que a proposta incentivada pela entidade superou a expectativa para esse ano. “Encerramos a Black muito bem, superando o ano anterior. Os vendedores atingiram as metas e entendemos que participar é recompensador, mas para isso investimos em mídia e acreditamos na ideia. Na lista dos itens mais procurados destaque para o vestuário e calçado”.

Outro setor que comora os resultados é o de colchões. “Realmente essa foi a melhor Black de todos os tempos. Investimos em divulgação e mídia, e o resultado foi o dobro de vendas da campanha do ano passado na sexta-feira negra. Com tanta procura ampliamos a promoção para um plantão de final de semana. Parabenizo a CDL Concórdia pela iniciativa que foi crucial para esses resultados”, destaca o gerente da Ortobom, Vanderlei Kempka.

O gerente da Loja Multi, Eliandro Kirsten, da mesma forma enfatizou o movimento intenso durante todo o dia, inclusive no horário do almoço. “Os consumidores estavam motivados com as reduções em diferentes linhas de produtos e serviços. Na loja tivemos grande saída de eletrodomésticos e eletroportáteis. Como divulgamos com antecedência no começo da tarde já não tínhamos alguns produtos”.

Diante da avaliação dos lojistas o presidente da entidade, Heldemar Maciel, diz encerrar a campanha com chave de ouro. “A cada edição a Black Friday Concórdia ganha maior envolvimento dos empresários dos mais diferentes setores da economia. A estimativa em vendas é sempre de aumento em todas as datas, mas essa e o Natal em característico estão ganhando maior notoriedade e ajudando a melhorar o desempenho do varejo concordiense nos dois últimos meses do ano. Por todos os lados vitrines com cartazes comunicando da promoção, uma onda de otimismo mostrando também a força do movimento quando trabalha unido em busca de um objetivo maior. As ofertas em alguns estabelecimentos devem durar o mês todo o que é ótimo para os consumidores. E após a Black a CDL Concórdia já está voltada para o Natal e festas de fim de ano. Vamos lançar nesta semana a campanha de Natal 2018 e Show de Prêmios do Comércio de Concórdia R$$150 MIL em vale-compras. A partir de agora todos os nossos esforços estarão nas vendas de Natal”.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)