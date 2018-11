Estão sendo intensificados os trabalhos de montagem da estrutura para a 52ª Edição do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que inicia em Concórdia nesta terça-feira, dia 27. A competição segue até o domingo, dia dois de dezembro, no Parque de Exposições e promete reunir cerca de mil participantes de vários estados do país.



Nesta segunda-feira, dia 26, teve andamento o trabalho de colocação das mesas. Serão 25 mesas de jogo e mais dez de aquecimento. O evento também vai contar com o trabalho de 70 pessoas entre árbitros, delegados e profissionais da organização durante essa semana de jogos.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, os primeiros atletas já começaram a chegar ainda durante o fim de semana. Nesta segunda-feira, outras delegações devem estar na Capital do Trabalho. O evento pretende reunir cerca de mil pessoas, de 21 estados, durante a competição.