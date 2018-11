Com isso, o município atinge nível médio de infestação.

Se Concórdia havia registrado mais um foco do mosquito da dengue na última semana, na região foram mais dois. E esses dois casos foram registrados em Xavantina, que é considerado área infestada pelo mosquito da dengue, através de dados da Vigilância Epidemiológica. Com isso, esse município passou a contar com 63 focos.

O biólogo da Vigilância Epidemiológica, da Regional de Saúde, Felipe Gimenez, em entrevista a Rádio Aliança, destaca que esses dois focos foram encontrados em bromélias. "É uma situação alarmante! Em função da estiagem, faltou água e o mosquito migrou e encontrou resrvatório de água parada em bromélias", destaca.

Conforme Gimenez, com isso, Xavantina atinge o nível médio de infestação, numa escala que é medida como baixo, médio e alto. Isso leva em consideração o número de habitantes e de imóveis, em comparação com o número de mosquitos.

Por fim, Concórdia e Seara permanecem com o quadro inalterado. Concórdia tem 84 focos. Seara tem 138.