Agressores seriam de um grupo de pessoas que estavam com veículos com som alto em um dos portos, onde para a balsa.

Dois balseiros, que operam a balsa de Porto Brum, foram agredidos no fim da tarde do domingo, dia 25. O fato já foi registrado em Boletim de Ocorrência pela Polícia Militar, que foi chamada e esteve no local.



Conforme informações, que chegaram através de familiares à reportagem da Rádio Aliança, um grupo de aproximadamente dez pessoas estava com veículos, estacionados no porto. Em um deles, o som estaria no volume máximo.



De acordo com relatos, um dos operadores teria solicitado para que o proprietário baixasse o volume, foi quando teria iniciado a confusão.



As duas vítimas, de 59 e 67 anos, ficaram com ferimentos no rosto e devem passar por exame de corpo e delito na tarde desta segunda-feira, dia 26. Não há informações de quem seriam os agressores e quantas pessoas se envolveram diretamente na confusão.