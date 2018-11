O deputado Neodi Saretta protocolou uma Moção, na Assembleia Legislativa, manifestando contrariedade à intenção do Governador que pretende mudar o regime de cedência e implantar, unicamente, o regime de pecúnia, ou seja, repassar dinheiro para que as Apaes façam a contratação dos professores. Há quatro anos existe um convênio entre governo do estado e Apaes em que prevalece a cedência pessoal. Nesse modelo, professores efetivos são cedidos pelo govern o para trabalhar nas Apaes. De acordo com Saretta, essa mudança vai comprometer o funcionamento das unidades podendo cair a qualidade e o atendimento aos mais de 20 mil alunos das Apaes de Santa Catarina.

(Fonte: Silvana Rigo/Ascom/Gabinete deputado Saretta)