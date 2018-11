A Secretaria Municipal de Educação de Arabutã informa que estão em andamento as matriculas nas escolas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2019. O prazo expira dia 7 de dezembro. A Administração Municipal orienta os pais, alunos e também os responsáveis para que fiquem atentos. “Orientamos os pais para que não deixem para a última hora. Para que garantam o quanto antes as matriculas de seus filhos para o próximo ano, evitando filas de última hora”, assinala a secretária de educação de Arabutã, Rubia Kiekow. Os pais ou responsáveis devem procurar as secretarias das escolas munidos de documentos pessoais.



Conforme a secretária da educação, as aulas na Rede Municipal de Ensino encerram dia 18 de dezembro e deverão ter início, provavelmente, dia 11 de fevereiro. A Administração Municipal prepara todos os detalhes para o encerramento de mais um ano letivo, agradecendo aos pais, alunos, diretores e professores pela confiança.



(Fonte: PG Comunicação)