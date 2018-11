Evento foi realizado no Parque de Exposições, no fim de semana.

Cerca de 410 animais foram comercializados durante o Sétimo Leilão de Gado Geral Bezerros em Concórdia. A arrecadação foi de R$ 580 mil. Os números foram divulgados durante o domingo, dia 25. A comercialização ocorreu na tarde do sábado, dia 24.



O valor médio por bezerro foi de R$ 2.220,00. Cada animal tinha peso médio de 261 quilos.



O próximo leilão, promovido pela Associação dos Criadores de Bovinos de Corte do Alto Uruguai Catarinense está programado para ocorrer no mês de março do próximo ano.