Motocicleta furtada no bairro dos Estados é recuperada

A Polícia Militar de Concórdia localizou na manhã deste domingo uma motocicleta com registro de furto. O veículo, uma Honda CG 125 Titan KS, estava abandonada em frente a um estabelecimento comercial na Attilio Fontana, no bairro Santa Cruz.

A motocicleta foi levada do bairro dos Estados. O proprietário percebeu a falta do veículo, acionou a Polícia Militar que iniciou as rondas até localizá-la. A moto foi conduzida para a Central de Polícia Civil para os demais procedimentos.