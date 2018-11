Um homem foi detido quando estava dentro de um estabelecimento comercial nesta madrugada em Concórdia. O fato aconteceu na rua 29 de Julho, no bairro Nazaré, na madrugada deste domingo, dia 25. A PM percebeu o fato enquanto realizava rondas. A guarnição visualizou a porta da loja aberta e as luzes apagadas. Os policiais fizeram a averiguação dentro do estabelecimento e encontrou o homem que estava com a caixa registradora em mãos. Com o suspeito, foram encontradas ainda três chaves de fenda, possivelmente utilizadas para arrombar o local.

Após contactar o proprietário, o suspeito foi levado para a Central de Polícia Civil para os demais procedimentos.