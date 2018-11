Motociclista com suspeita de traumatismo craniano após colisão com carro

Um motociclista de 30 anos ficou ferido com suspeita de traumatismo craniano após se envolver em colisão entre moto e carro. O acidente ocorreu na noite deste sábado, dia 24, na Attilio Fontana, acima da empresa BRF. A vítima conduzia uma motocicleta, quando se envolveu na batida com um Pálio, ambos com placas de Concórdia. O acidente foi por volta das 21h30 e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

Conforme informações da corporação, a vítima, de iniciais C.P, estava consciente e comunicativo, porém com ferimentos na cabeça e suspeita de traumatismo craniano. Ele foi levado para o Hospital São Francisco de Concórdia.