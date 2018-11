Ainda não está definida a sede da final da Liga Nacional de Handebol Feminino. Mas uma coisa é certa! Não será em Concórdia. A informação chegou na última semana à direção da Associação Atlética Universitária, que pleiteava sediar a fase decisiva da competição. De acordo com com unicado da AAU, o veto seria da Rede Globo. A justificativa é de que seria inviável transmitir os jogos do Ginásio da UnC. O Centro de Eventos estará ocupado para outras atividades durante o período de realização dos jogos.



A tendência é de que as partidas sejam disputadas na cidade de São Bernardo do Campo-SP.