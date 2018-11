Peças estão na Central de Policia Civil. Elas estavam com suspeito de arrombamento de residência.

A Polícia Civil de Concórdia ainda aguarda pelos proprietários de algumas jóias que foram recuperadas nos últimos dias, em Concórdia. As peças estão na Central de Polícia Civil. São brincos e pingentes semijoias que estavam estavam com um suspeito de arrombamento de residências, que foi detido no dia sete de novembro.



De acordo com a polícia Civil, os proprietários deverão comparecer junto a Delegacia de Polícia com documentos que provem a propriedade dessas jóias.

(Com informações do repórter André Krüger).