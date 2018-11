A Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Urbanismo e Obras, fez a contratação temporária da empresa CRI – Coleta e Industrialização, para realizar o recolhimento dos materiais recicláveis na área urbana e rural de Concórdia. A empresa já presta o serviço da coleta convencional do lixo e, a partir de segunda-feira, já vai seguir um cronograma de coleta dos materiais recicláveis.



A medida foi tomada devido aos entraves no processo licitatório entre a prefeitura e as cooperativas que faziam o serviço. O Ministério Público recomendou a suspensão do processo, até que as cooperativas estejam em situação regular para dar seguimento a licitação.





Coleta de galhos e volumosos





O recolhimento de galhos que já é realizado e tem cronograma estabelecido, também fará a coleta de materiais volumosos – móveis, eletrônicos, colchões, entre outros. A população deve ficar atenta as datas e fazer o depósito dos materiais em local acessível somente um dia antes da coleta, para que a equipe recolha os resíduos.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia).