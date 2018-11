Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 16h30 deste sábado em Seara. Foi um choque de veículo em poste. O fato acorreu na rua Xanxerê, bairro Bela Vista.

Moradores contaram à reportagem da Belos FM que o Toyota Etios placas MLQ-2073, de Seara, transitava em alta velocidade, quando o motorista perdeu o controle do veículo.

A batida foi tão forte que o poste ficou pendido e o carro parou a cerca de 15 metros do local do acidente. Por sorte não havia ninguém na calçada e nem atravessando a rua no momento do choque.

O condutor se evadiu do local antes da chegada dos bombeiros. Policiais Militares fizeram o levantamento do acidente e, através da placa, vão apurar o nome do proprietário do veículo.

Moradores da Rua Xanxerê, indignados, dizem que há tempo pedem para a prefeitura a instalação de uma lombada física na via para reduzir a velocidade dos carros que transitam pelo local, colocando em risco a vida de pedestres, especialmente das crianças.

(Fonte: Belos FM)