Barra do Tigre em vantagem na final da série A do Interiorano

O Barra do Tigre largou com vantagem na final da série A do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. Jogando fora de casa, obteve vitória sobre o Terra Vermelha por 2 a 0 no primeiro jogo da grande decisão. A partida foi disputada na tarde deste sábado, dia 24, no campo de Terra Vermelha.



Em uma partida que foi pautada por muita marcação e poucas chances de gols, o Barra do Tigre, que apenas priorizava a marcação, fez o primeiro gol no último minunto do tempo regulamentar da primeira etapa com Presotto, que recebeu a bola após uma bela tabela na grande área, fez a infiltração, recebeu e chutou na saída do goleiro Índio para fazer 1 a 0, o placar do primeiro tempo.



Tentando buscar o empate, o Terra Vermelha imprimiu forte ritmo na etapa complementar e conseguiu criar algumas oportunidades de gols. Em uma delas, Índio recebeu bateu cruzado e o atacante Bil chegou atrasado para finalizar na segunda trave. Em outras oportunidades, o goleiro André, do time visitante, também trabalhou. Porém, foi o time visitante que fez o segundo gol, também aos 45 minutos da etapa complementar. Com a defesa aberta do Terra Vermelha, o Barra do Tigre encaixou o contra-ataque com Kikinho, que recebeu o passe de Marco Antônio, deixou a marcação para trás, invadiu a área e tocou no canto do goleiro Índio para decretar a vitória.



Com o resultado, o Barra do Tigre pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim conquista o título. O Terra Vermelha terá que vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis.



O Terra Vermelha, do técnico João Kochem, jogou com Índio, Luan, Marconi e Nando; Gean, Pablo, Felipe e Frimesa; Índio e Bil. Entraram ainda Lobão, Nenê e Tufiz.



O Barra do Tigre, do técnico Neudi Althaus, jogou com André, Gabi, Machado, Gilles e Darlei; Presotto, Polese, Douglas e Marco Antônio; Kikinho e Pablo. Entraram ainda Grilo, Darlan, VAnde, Luiz Gustavo e Zanella.



A arbitragem foi de Evandro Schneider, auxiliado por Ricardo Trojan e Marcelo Leonhardt.



Cartões amarelos: Nando (Terra Vermelha) e Presotto (Barra do Tigre).