A Liga Catarinense de Futsal já definiu o cronograma de congressos para a temporada 2019. A temporada seguinte terá novidades nas competições.



Uma delas é a Série bronze que proporcionará há alguns clubes a participação da Liga sem a necessidade de franquia, porém em uma competição mais regionalizada e com menos custos.



Outra novidade é a base do futsal feminino que chega com força total na temporada 2019. A LCF abrirá inscrições para as categorias do Sub-08 ao Sub-16.



Adulto Série Bronze – 02 de fevereiro ás 10hs em Chapecó;

Adulto LCF – 02 de fevereiro ás 14hs em Chapecó;

Adulto Feminino – 09 de março ás 9hs em Chapecó;

Base Feminino(Sub-08 ao Sub-16) – 09 de março ás 10hs em Chapecó;

Base Masculino (Sub-08 ao Sub-18)– 09 de março ás 14hs em Chapecó.



O congresso da Base funcionará por etapa iniciando do Sub-08 ao Sub-18 sucessivamente.



Reservas e confirmações e mais detalhes através do e-mail: contato@ligacatarinensefutsal.com.br

(Créditos: Assessoria de Imprensa/LCF)