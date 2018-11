Neste final de semana os atletas da Associação Concordiense de Ciclismo/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, Fabiano José Vivan e Caroline Ebertz, estarão disputando a última etapa do Campeonato Catarinense, Desafio Morro dos Conventos, na cidade de Araranguá. A prova tem uma distância de 70 quilômetros. Fabiano é um dos atletas que brigam pelo título em sua categoria. Tem sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Juliano Ern, de Rio do Sul.

Os demais atletas da ACC estarão competindo no 12 Horas de Mountain Bike, no Parque de Exposições, com largada 0h domingo e chegada às 12h. A prova será toda no Parque de Exposições sendo que cada volta tem um total de 4,7 quilômetros. Serão vencedores os competidores que fizerem mais voltas, solo, duplas e quartetos. A competição atrai ciclistas catarinenses, paranaenses e gaúchos.

(Fonte: FMEC)