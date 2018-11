A Casan informa que houve o restabelecimento no sistema de abastecimento de água nos bairros Frei Lency I e II na manhã deste sábado. Conforme o comunicado que chegou ao Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, o água deve chegar no bairro colibri até o fim da tarde deste sábado.



Já os bairros Arvoredo e a região do Contorno Norte continuam recebendo água com auxílio do caminhão-pipa. No restante da cidade, o abastecimento segue normal.



O motivo é que houve o rompimento de uma adutora de captação de água bruta na estação do Suruvi na última quinta-feira, dia 22. Desde então, técnicos da companhia realizaram o conserto e o restabelecimento está sendo gradativo em Concórdia.