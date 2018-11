Uma ação rápida da Polícia Militar de Seara resultou na tarde desta sexta-feira, 23, na prisão de um homem de 28 anos.

Através das câmeras de videomonitoramento os policiais puderam flagrar o homem, identificado pelas iniciais R.D.Q.C., forçando a porta de um veículo VW/Gol, placas QIU6017, que estava estacionado na rua Herculano Hércules Zanuzzo, bairro Industrial, em Seara.



Após o flagra, os policiais rapidamente deslocaram até o endereço e conseguiram abordar o homem antes que concluísse a ação.



R.D.Q.C., é natural do Paraná e possui diversas passagens policiais. No seu depoimento, ele afirmou que pretendia furtar um celular que estava dentro do carro, para tanto, utilizou uma ferramenta e danificou a porta do veículo.



A prisão reforça o compromisso da PM para com a sociedade, bem aplicando as ferramentas de videomonitoramento e Rede De Vizinhos.



O homem foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Seara para procedimentos cabíveis.

(Fonte: Polícia Militar)