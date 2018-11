Um trabalho em conjunto entre as policias Militar, Civil, Rodoviária Estadual e Rodoviária Federal resultou na detenção de duas pessoas suspeitas pelo crime de tráfico de drogas. O fato ocorreu nas últimas horas na Linha dos Coqueiros, interior de Concórdia, cujo trajeto é normalmente usado para desviar do posto da Polícia Rodoviária Federal, em cachimbo.



Conforme informações, na ocasião, foi abordado um veículo GM Corsa, placas de Peritiba. Em busca veicular, foi encontrado embaixo do banco do carona, duas embalagens de substância entorpecente análoga à cocaína, pesando 470,3 gramas.



O motorista, que apresentou uma CNH de outra pessoa, foi identificado como P.V.M, que possuia mandado de prisão em seu desfavor no Estado do Rio Grande do Sul pelo crime de tortura. Junto com ele, estava o filho, de iniciais E.M.M, 24 anos.



Os dois ocupantes do carro foram conduzidos para a Central de Polícia Civil. Além do crime de tráfico de drogas, o motorista poderá responder por falsidade ideológica, já que apresentou documento falso. Ambos foram levados para o Presídio Regional de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)